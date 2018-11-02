Lig maçları

Deplasmanda tek galibiyet

Spor Toto Süper Lig'de 3 Kasım Cumartesi günü Medipol Başakşehir'e konuk olacak Beşiktaş, rakibine karşı galip gelmekte oldukça zorlanıyor.Siyah-beyazlı futbol takımı, eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan rakibiyle yaptığı 22 resmi maçtan sadece 4'ünü kazanabildi.İki ekip arasında 20'si Süper Lig, 2'si de Türkiye Kupası'nda olmak üzere geride kalan 22 resmi maçtan 6'sını Medipol Başakşehir, 4'ünü Beşiktaş kazandı, 12 karşılaşma da berabere sonuçlandı.Rekabette Medipol Başakşehir 27, rakibini 5 maçtır yenemeyen Beşiktaş ise 25 gol attı.Beşiktaş ayrıca, lig tarihinde galip gelmekte en çok zorlandığı rakibi Medipol Başakşehir karşısında son 15 resmi maçtan sadece 2'sini kazandı.İki ekip Süper Lig'de 20 kez karşılaştı, Medipol Başakşehir 5, Beşiktaş 4 galibiyet aldı. Taraflar arasındaki 11 maçta da beraberlik bozulamadı.Siyah-beyazlıların ligdeki toplam 23 golüne, turuncu-lacivertli ekip 24 golle yanıt verdi.Geçen sezon ligde yapılan maçlarda taraflar Vodafone Park'ta 1-1 berabere kaldı, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki müsabakayı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.Beşiktaş, Medipol Başakşehir ile rakip sahada yaptığı 11 resmi maçtan sadece birinde galibiyete ulaşabildi.İki takım, Medipol Başakşehir'in ev sahipliğinde 7'si Atatürk Olimpiyat, 4'ü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda olmak üzere 11 kez karşı karşıya geldi. 10'u Süper Lig, biri Türkiye Kupası olmak üzere bu maçlardan 5'ini Medipol Başakşehir, birini Beşiktaş kazandı, 5 müsabaka da eşitlikle sonuçlandı.Siyah-beyazlılar, rakibi karşısında deplasmandaki tek galibiyetini Süper Lig'de 2014-2015 sezonunda aldı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 9 Kasım 2014 tarihindeki karşılaşmayı kırmızı kartlar nedeniyle 9 kişi tamamlayan Beşiktaş, sahadan 2-1 galip ayrıldı.Medipol Başakşehir, ev sahibi olduğu maçlarda 17 gol attı, kalesinde 12 gol gördü.Beşiktaş, deplasmanda oynadığı 11 maçın tamamında gol yerken, sadece ikisinde gol yollarında suskun kaldı.