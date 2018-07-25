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Beşiktaş'ın B36 Torshavn maç kadrosu açıklandı!

Beşiktaş, 26 Temmuz Perşembe günü Faroe Adaları'nda karşı karşıya geleceği B36 Torshavn karşılaşması öncesi kamp kadrosunu açıkladı.

Kaynak: Sporx.com
Beşiktaş'ın B36 Torshavn maç kadrosu açıklandı!
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25 Temmuz 2018 10:58
UEFA Avrupa Ligi öne eleme turunda, 26 Temmuz Perşembe günü Faroe Adaları'nda karşı karşıya geleceği B36 Torshavn mücadelesi öncesi Beşiktaş, kamp kadrosunu duyurdu. 

Teknik Direktör Şenol Güneş, B36 Torshavn maçı kadrosuna Dünya Kupası sonrası tatilden yeni dönen Quaresma, Pepe ve Vida'yı dahil etmedi. Takımdan ayrılması gündemde olan Negredo ise maç kadorsunda yer aldı. 

İşte Beşiktaş'ın B36 Torshavn maçı kadrosu;

Tolga
Utku
Ersin
Gökhan G.
Medel
Necip
Fatih
Alpay
Caner
Adriano
Tolgay
Dorukhan
Orkan
Lens
Babel
Larin
Mustafa
Negredo
Love
Güven

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda ilk maçlar 9 Ağustos Perşembe günü, rövanş maçları ise 16 Ağustos Perşembe günü oynanacak.



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