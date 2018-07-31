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Beşiktaş'ın B planı! Pepe giderse...

Beşiktaş Yönetimi, Wolverhampton'ın listesinde olan Portekizli stoper Pepe'nin ayrılması durumunda nasıl bir yol izleyeceği konusunda çalışmalara başladı.

Kaynak: Milliyet
Beşiktaş'ın B planı! Pepe giderse...
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31 Temmuz 2018 04:02
Vida'dan sonra Pepe'nin de cazip teklifler alması nedeniyle transferde dikkatli adımlar atmaya çalışan Beşiktaş Yönetimi, Wolverhampton'ın listesinde olan Portekizli stoperin ayrılması durumunda nasıl bir yol izleyeceği konusunda çalışmalara başladı.

Siyah-beyazlı bazı yöneticilerin, Pepe'nin ayrılması halinde Medel'in stopere çekilmesi yerine aynı ayarda bir savunmacı alınması gerektiği fikrini dile getirdiği öğrenildi.

Medel'in düzenli oynamaya başlamasından sonra orta sahanın çok güçlendiğine dikkat çeken siyah-beyazlıların, "Takımda kalan Atiba bu dakikadan sonra iyi bir alternatif olur. Medel'i geri çekersek takım savunması anlamında sıkıntı yaşayabiliriz" yorumunu yaptıkları belirtildi.

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