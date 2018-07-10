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Beşiktaş'ın Avusturya'daki 4 hazırlık maçı

Beşiktaş, Avusturya kampında 4 hazırlık maçı oynayacak

Kaynak: Sporx.com
Beşiktaş'ın Avusturya'daki 4 hazırlık maçı
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10 Temmuz 2018 12:46
Beşiktaş Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları için Çarşamba günü Avusturya'da toplanacak.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Slovakya kampı sonrası 2 gün izin verilen oyuncuların, yarın Ehrenhausen kasabasında toplanıp, 20 Temmuz Cuma gününe kadar hazırlıklarını burada sürdürecekleri belirtildi.

Avusturya kampında 4 hazırlık müsabakası oynayacak Beşiktaş'ın, 12 Temmuz Perşembe günü Shakhtar Donetsk, 15 Temmuz Pazar günü CSKA Moskova, 17 Temmuz Salı günü Reading ve 20 Temmuz Cuma günü de Krasnodar ile karşı karşıya geleceği kaydedildi.

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