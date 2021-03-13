Beşiktaş'ın asist makinesi Rachid Ghezzal!

Beşiktaş'ın Cezayirli oyuncusu Rachid Ghezzal, Başakşehir deplasmanında 12. asistine imzasını attı.

, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ın asist makinesi Rachid Ghezzal!
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13 Mart 2021 11:38
Rachid Ghezzal
Rachid Ghezzal
Beşiktaş
Medipol Başakşehir karşısında Welinton'un attığı golde pası veren Rachid Ghezzal, bu sezon 12. kez gole katkı verdi ve asist krallığı listesinde zirvedeki yerini korudu.

Cezayirli futbolcu, geçtiğimiz hafta Gaziantep maçı sonrası yine pasını verirken bu sezon Malatya, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Erzurum, Ankaragücü, Sivas, Hatay, Göztepe ve Antalya mücadelelerinde gol sevincine katkı sağladı.

 



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