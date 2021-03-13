Beşiktaş'ın asist makinesi Rachid Ghezzal!

Medipol Başakşehir karşısında Welinton'un attığı golde pası veren Rachid Ghezzal, bu sezon 12. kez gole katkı verdi ve asist krallığı listesinde zirvedeki yerini korudu.



Cezayirli futbolcu, geçtiğimiz hafta Gaziantep maçı sonrası yine pasını verirken bu sezon Malatya, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Erzurum, Ankaragücü, Sivas, Hatay, Göztepe ve Antalya mücadelelerinde gol sevincine katkı sağladı.







