Beşiktaş'ın Antalya kampı programı belli oldu

Siyah-beyazlılar 1 hafta sürecek kampta 2 hazırlık maçı yapacak.

Kaynak: AA
Beşiktaş'ın Antalya kampı programı belli oldu
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31 Aralık 2019 16:06
Beşiktaş Futbol Takımı'nın devre arasında Antalya'da yapacağı hazırlık kampının programı belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, siyah-beyazlı takım 3 Ocak Cuma günü Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'ne gidecek. 10 Ocak'a kadar burada çalışacak Beşiktaş, 2 hazırlık maçı oynayacak.

Siyah-beyazlıların Antalya kampında Gloria Sports Arena'da oynayacağı maçların programı şöyle:

8 Ocak Çarşamba:
17.00 Beşiktaş-Mezokovesd Zsory (Macaristan)

10 Ocak Cuma:
16.30 Beşiktaş-Altınordu

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