Beşiktaş'ın Anderson Talisca planı bozuldu!

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, Portekiz ekibi Benfica'dan satın alma opsiyonuyla birlikte 2 yıllığına kiraladığıiçin sezon sonunu bekliyor.Şampiyonluk umudu artık mucizelere kalan siyah-beyazlı takım ligi ikinci sırada bitirerek, Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme turlarını geçerek katılma şansını yakalarsa Talisca'nın bonservisi için girişimde bulunulacak. Aksi halde ise satın alma opsiyonu 21 milyon euro olan Brezilyalı yıldız konusunda resmi bir adım atılmayacak.Daha önce bonservisini Benfica'dan alarak daha yüksek bir bedelle Brezilyalı yıldızı satma düşüncesini planları arasında tutan Beşiktaş Yönetimi, UEFA Avrupa Ligi'ne kalınması halinde Talisca defterini tamamen kapatacak. Kulüpten sızan haberlere göre Talisca'nın da önceliğinin Şampiyonlar Ligi olduğu öğrenilirken, yetenekli futbolcunun yeni sezonda Premier Lig'e gitmeyi çok istediği belirlendi.Son iki yılda Şenol Güneş ile birlikte büyük çıkış yakalayan Anderson Talisca, Beşiktaş'ın sezon sonundaki durumuna göre hareket edecek. 31 Mayıs'ta opsiyonu biteceği için hem Benfica hem de Beşiktaş ile geleceği adına yakın temasta olan Brezilyalı futbolcunun, Avrupa'da istediği gibi bir takım bulamaması halinde Benfica'ya dönebileceği de iddia edildi.Bir yandan Süper Lig'de kalan maçları kazanmanın hesaplarını diğer taraftan da transfer çalışmaları için düğmeye basan siyah-beyazlılar, Talisca'nın ayrılması durumunda 10 numara arayışlarına hız verecek.