Beşiktaş'ın Altınordu'dan gözdesi: Enis Destan

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Beşiktaş, bir yandan da gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalara başladı. Siyah-Beyazlılar, bu doğrultuda gelecek vaat eden bir ismi renklerine bağlamak için kolları sıvadı.



ENİS DESTAN YAKIN TAKİPTE



Beşiktaş, Spor Toto 1. Lig'de bu sezon Altınordu formasıyla 16 maçta attığı 8 golle dikkatleri üzerine çeken 18 yaşındaki forvet oyuncusu Enis Destan'ı yakın takibe aldı.



Siyah-Beyazlı yönetimin sezon sonunu beklemeden Enis için Altınordu yönetimi ile görüşeceği ve İzmir ekibiyle Atakan Üner transferiyle oluşan iyi ilişkilerini kullanarak bu transferi bitirmeye çalışacağı öğrenildi.



AVRUPA TAKIMLARI DA İSTİYOR



Attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken ve Ümit Milli Takım'a da yükselen Enis Destan'ı Avrupa'dan da bazı takımların istediği konuşuluyor. Öte yandan Enis'in adı Galatasaray ile de anılıyor



