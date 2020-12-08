Beşiktaş'ın Alanya ve G.Saray hesapları

Beşiktaş'ta hedef 4'te 4 yapmak! Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa gibi önemli maçları kazanarak toplam 9 puan toplayan Siyah-Beyazlılar gözünü Alanyaspor ile oynayacağı maça çevirdi.



Kartal bu maçı kazandığı takdirde en kritik süreci hem 12 puanla atlatacak, hem de şampiyonluk hesaplarını daha da güçlü yapacak.



Alanyaspor maçından sonra sırasıyla Erzurum, Ankaragücü, Sivas, Kayseri, Ç.Rize ve Hatay ile oynayacak olan Beşiktaş ardından Galatasaray derbisine çıkacak.



Teknik Direktör Yalçın'ın bu nedenle Alanya maçını kazanarak en zorlu süreci atlatmayı hedefliyor. Beşiktaş'ın bu maçtan sonraki fikstürü Yalçın'a umut veriyor.



