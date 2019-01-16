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Beşiktaş'ın aklı Şener Özbayraklı'da

Beşiktaş, Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda biten sağ bek Şener Özbayraklı'yı gözüne kestirdi. Siyah-beyazlılar, ezeli rakiplerinin muvakelesini uzatmak istediği yıldız futbolcunun tavrına göre Tolgay için yeni teklifi değerlendirecek.

Kaynak: Sabah
Beşiktaş'ın aklı Şener Özbayraklı'da
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16 Ocak 2019 08:37
Şener Özbayraklı ismi Tolgay Arslan'la takasta gündeme gelmişti. Ancak iki kulüp, anlaşmaya varamadı. Oyuncusunu kaptırmak istemeyen Fenerbahçe, Şener'in sezon sonunda biten sözleşmesini 3 yıl daha uzatma kararı aldı.

28 yaşındaki sağ bekin 5 ay sonra serbest kalacak olması Beşiktaş'ı da iştahlandırdı. Öncelikle Şener'in tavrını gözlemleyecek olan siyah-beyazlılar, gelişmelere göre Tolgay için Kanarya ile tekrar masaya oturacak. Söz konusu takasta görüşmeler tıkandığı için Şener'in ara transfer döneminde Beşiktaş'a gelme ihtimali zayıf.

Başkan Fikret Orman ve ekibi, Şenol Güneş'in ısrarla sağ bek istemesi nedeniyle diğer alternatiflerle de görüşmeleri sürdürüyor. Bu isimlerin başında Milan'dan Simic geliyor. Son aday ise Atalanta'dan Djimsiti. Arnavut futbolcu, Atalanta'dan yeni sözleşme alamazsa sezon sonu serbest kalacak.

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