Beşiktaş'ın Aboubakar'a teklif edeceği yeni maaş

Cyle Larin'le beraber Beşiktaş'ın bir diğer golcüsü Vincent Aboubakar'a, yeni sezon öncesi şimdiden Premier Lig'den talip var. Beşiktaş, Aboubakar ile yeni sözleşme imzalamak istiyor.

Haber; Milliyet
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Beşiktaş'ın Aboubakar'a teklif edeceği yeni maaş
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27 Mart 2021 09:45
Vincent Paté Aboubakar
Vincent Paté Aboubakar
Beşiktaş
Beşiktaş'ta sezonun kalan bölümünde 2 maçta daha forma giymesi halinde 30 sayısını bulup sözleşmesi 1 yıl daha uzayacak olan Kamerunlu oyuncu için West Ham United'ın ilgisi bulunuyor.

Sözleşmesinde 8 milyon Euro'luk çıkış maddesi bulunan başarılı futbolcudan daha fazla kazanç elde etmeyi planlayan yönetimin, tecrübeli isimle sezon sonunda masaya oturup bu maddeyi değiştirmeyi istediği belirtildi. Bu hamleyle Aboubakar'ın 1.2 milyon Euro olan maaşının artırılması da bekleniyor.

Beşiktaş yönetimi bir süre önce Kamerunlu forvetin menajeri Pini Zahavi ile bir araya gelerek "Aboubakar'la 1 yıllık değil 3 yıllık sözleşme yapacağız" teklifini yapmıştı.

Siyah-beyazlı yönetim Aboubakar'ı elinden kaçırmamak için milli maçlar dönüşü oyuncuyla hemen masaya oturacak. Vincent Aboubakar, sezon başında Porto'dan Beşiktaş'a gelmişti. 

 


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