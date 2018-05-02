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Beşiktaş'ın Aboubakar pişmanlığı

Beşiktaş'a istenileni veremeyen transferler tüm camiada tartışma konusu olurken özellikle Negredo ve Love topun ağzına geldi.

Kaynak: Haberturk
Beşiktaş'ın Aboubakar pişmanlığı
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02 Mayıs 2018 10:14
Siyah-Beyazlılar'da Galatasaray yenilgisi sonrası yeni sezon planlaması için düğmeye basıldı.

Habertürk'ün haberine göre; takımın artık iyice yaşlandığını söyleyen birçok yönetici, kadroda büyük oranda temizlik yapılması gerektiğini dile getirdi.

Özellikle büyük maliyetlerle alınan Negredo, Lens, Love ve Vida gibi isimlerle yolların ayrılması gerektiğini düşünen yöneticiler, "Bu kadro ile önümüzdeki sezon olmaz. Zaten Şampiyonlar Ligi'ne de gidemeyeceksek bu maliyet bize ağır gelir. Satabileceğimiz kim varsa gönderip yerlerine genç uygun maliyetli isimleri almalıyız" dedikleri öğrenildi.

Bu görüşün yanı sıra bu sezonki transfer politikası nedeniyle pişmanlık duyan Siyah-Beyazlı kurmayların, "Love ve Negredo'nun toplam maliyeti kendi alacakları dahil Aboubakar'dan pahalı. Aboubakar'ı alsaydık şampiyonduk. Kadrodaki isimler bir Aboubakar etmedi" şeklinde görüş belirttiler.

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