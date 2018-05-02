Beşiktaş'ın Aboubakar pişmanlığı

Siyah-Beyazlılar'da Galatasaray yenilgisi sonrası yeni sezon planlaması için düğmeye basıldı.Habertürk'ün haberine göre; takımın artık iyice yaşlandığını söyleyen birçok yönetici, kadroda büyük oranda temizlik yapılması gerektiğini dile getirdi.Özellikle büyük maliyetlerle alınan Negredo, Lens, Love ve Vida gibi isimlerle yolların ayrılması gerektiğini düşünen yöneticiler,dedikleri öğrenildi.Bu görüşün yanı sıra bu sezonki transfer politikası nedeniyle pişmanlık duyan Siyah-Beyazlı kurmayların,şeklinde görüş belirttiler.