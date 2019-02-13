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Beşiktaş'ın A ve B planı: Bilic ve Sergen Yalçın!

Beşiktaş, gelecek sezon önce Slaven Bilic'le görüşecek. Tecrübeli hocanın Beşiktaş'a dönmeyi çok istediği öğrenildi. Hırvat çalıştırıcıda pürüz yaşanırsa B Planı Sergen Yalçın olacak.

Kaynak: Takvim
Beşiktaş'ın A ve B planı: Bilic ve Sergen Yalçın!
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13 Şubat 2019 08:42
Beşiktaş ligde şampiyonluk için mücadele ederken bir yandan da gelecek sezon için kolları sıvadı.

Yönetim Güneş'in 1 Haziran'da A Milli Takım'ın başına geçecek olması nedeniyle önceliği teknik adam arayışlarına verdi. Adaylar arasındaki ilk ismin Slaven Bilic olduğu öğrenildi.

2 sezon Beşiktaş'ta görev yapan Hırvat hoca Suudi Arabistan'ın Al İttihad takımını çalıştırıyor. Gelişmelerden haberdar olan Bilic'in Beşiktaş'a geri dönmeyi çok istediği öğrenildi.

B PLANI SERGEN YALÇIN

Beşiktaş Hırvat çalıştırıcada bir pürüz olması durumunda Alanyaspor'u çalıştıran Sergen Yalçın'la görüşecek. Yalçın, Alanyaspor'un bundan sonraki maçlarında da kendini kanıtlarsa adaylar arasında yer alıyor.

Bu arada bazı yöneticilerin de Tamer Tuna ismi üzerinde durduğu gelen bilgiler arasında.

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