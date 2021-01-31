Beşiktaş'ın 9 maçlık yenilmezlik serisi sonlandı

Beşiktaş, Trabzonspor'a yenilerek ligde 9 maç aradan sonra mağlubiyet yaşadı.



Ligin 12. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup olduktan sonra çıktığı 9 maçta 8 galibiyet ve 1 beraberlik alan siyah-beyazlı takım, Trabzonspor'a yenilmekten kurtulamadı.



Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta resmi maçlardaki galibiyet serisi de Trabzonspor mağlubiyetiyle sonlandı.



Vodafone Park'ta son 8 lig maçını kazanan ve 2 de Ziraat Türkiye Kupası galibiyetine imza atan siyah-beyazlı takım, bu başarısını Trabzonspor karşısında sürdüremedi.



- Aboubakar yine attı



Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren golü atan Vincent Aboubakar, üst üste 3. maçta da fileleri havalandırmayı başardı.



Siyah-beyazlı ekibin Fatih Karagümrük ve Göztepe ile oynadığı maçlarda gol sevinci yaşayan Aboubakar, Trabzonspor mücadelesini de boş geçmedi.



Bu sezon ligdeki gol sayısını 12'ye çıkaran Aboubakar, takım arkadaşı Cyle Larin'i de yakaladı.



- Beşiktaş'ın ceza sınırındaki oyuncu sayısı 4'e yükseldi



Siyah-beyazlı ekipte maçın 38. dakikasında sarı kart gören Valentin Rosier ceza sınırına geldi.



Bu sezon 7. kez sarı kart gören Rosier, daha önce cezası nedeniyle Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanan karşılaşmada görev alamamıştı.



Beşiktaş'ta sarı kart ceza sınırındaki oyuncu sayısı ise 4'e yükseldi. Siyah-beyazlı ekipte Rosier'in yanı sıra Domagoj Vida, Bernard Mensah ve Rachid Ghezzal sınırda bulunuyor.



