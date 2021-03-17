Beşiktaş'ın 44 günlük yenilmezlik serisi

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir'i saf dışı bırakarak adını finale yazdırdı ve yenilmezlik serisini geliştirdi.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; bjk.com.tr
Abone Ol
Beşiktaş'ın 44 günlük yenilmezlik serisi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Mart 2021 11:22
Spor Toto Süper Lig'de liderliğini sürdüren Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir'i normal süresi 2-2 biten maçta 3-2 mağlup ederek finale çıkmayı başardı.

Siyah beyazlı ekip böylece, resmi maçlardaki yenilmezlik serisini 9 maça yükseltmiş oldu. Son mağlubiyetini lig maçında Trabzonspor'a karşı 2-1'lik skorla alan Beşiktaş, bu karşılaşmanın ardından ligde 7, kupada ise 2 maçta yenilgi yüzü görmedi.

Beşiktaş'ın 44 günlük yenilmezlik serisinde oynadığı maçlar ve alınan skorla şu şekilde:

3 Şubat 2021: Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor 1-1 Beşiktaş
7 Şubat 2021: Spor Toto Süper Lig, Beşiktaş 1-0 Konyaspor
11 Şubat 2021: Ziraat Türkiye Kupası, Konyaspor 1-2 Beşiktaş
15 Şubat 2021: Spor Toto Süper Lig, Gençlerbirliği 0-3 Beşiktaş
26 Şubat 2021: Spor Toto Süper Lig, Beşiktaş 3-0 Denizlispor
2 Mart 2021: Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor 0-1 Beşiktaş
6 Mart 2021: Spor Toto Süper Lig, Beşiktaş 2-1 Gaziantep FK
12 Mart 2021: Spor Toto Süper Lig, Medipol Başakşehir 2-3 Beşiktaş
16 Mart 2021: Ziraat Türkiye Kupası, Beşiktaş 3-2 Başakşehir



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.