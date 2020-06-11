Beşiktaş'ın 4 tecrübeli ismi ön plana çıkıyor

Pandemi süreci sebebiyle yaklaşık 2,5 ay futbola ara veren Siyah-Beyazlılar, cumartesi günkü Antalyaspor karşılaşmasıyla beraber lige kaldığı yerden devam edecek. Haftalardır takımın temposunu yüksek tutarak oyuncularına formlarını geri kazandırmaya çalışan Beşiktaş'ta teknik ekip, bu konuda takımın 4 oyuncusundan oldukça memnun...Teknik direktör Sergen Yalçın'ın; kaptan Burak Yılmaz başta olmak üzere sezon sonunda takımla kontratları sona erecek; Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Atiba Hutchinson'ın etkili idman performanslarından dolayı mutlu olduğu bildirildi.Tüm yapılan performans testlerinde takımın en iyileri arasında yer alan 4 tecrübeli futbolcuyu, ligin kalan bölümünde 11'in iskeleti olarak oluşturmayı planlayan Sergen hoca, şampiyonluk iddialarını son maça kadar kovalayıp en kötü senaryoda sezonu Devler Ligi potasında kapatmayı amaçlıyor.Kart cezası sebebiyle bu hafta oynanacak Antalyaspor karşılaşmasının kadrosunda yer almayacak olan Burak Yılmaz, bu sürede ekstra idmanlar yapıp formunu daha da yükseltmek istiyor. Tecrübeli futbolcu, Siyah-Beyazlı formasına gelecek hafta Denizlispor'la oynanacak karşılaşmayla dönecek. Bu haftaki Antalya maçında ise hücum hattında Boateng'le beraber Güven Yalçın'ın forma giymesi bekleniyor.