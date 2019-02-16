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Beşiktaş'ın 36'lık delikanlısı; Atiba Hutchinson

Beşiktaş'ın Kanadalı yıldıızı Atiba Hutchinson forma giydiği son 3 maçta 2 kez gol sevinci yaşadı.

Kaynak: Sabah
Beşiktaş'ın 36'lık delikanlısı; Atiba Hutchinson
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16 Şubat 2019 10:36
Beşiktaş'ın ilerleyen yaşı nedeniyle sezon sonunda biten sözleşmesini uzatmayı düşünmediği Atiba Hutchinson, forma giydiği son 3 maçta 2 kez ağları sarstı.

Kanadalı yıldız golünün yanı sıra mücadeleci futboluyla da gençlere adeta taş çıkarttı. 62 isabetli pasla yüzde 87 başarı oranı yakalayan tecrübeli futbolcu, 90 dakika boyunca sadece 2 top kaybı yaptı.

RAKAMLAR TAVAN YAPTI
18 şut, 7 isabetli şut, 557 pas, 467 isabetli pas ve yüzde 66 topa sahip oranı, bu sezon Beşiktaş'ın deplasmanda ulaştığı en yüksek istatistiki değerler olarak kayıtlara geçti.

ŞAMPİYONLUK UZAKTA DEĞİL

Beşiktaş'ta galibiyetin mimarlarından Atiba Hutchinson, maçın ardından taraftarlara umut verici açıklamalarda bulundu. 36 yaşındaki futbolcu, "Çok sıkı çalışıyoruz. Son birkaç haftada işleri yoluna koyduk. En büyük farklardan biri de öz güvenimiz çok yüksek. Sezon sonunda sözleşmem bitiyor ama ben bugüne kadar ne yaptıysam aynısını yapmaya devam edeceğim. Ondan sonra da değerlendireceğiz. Şampiyonluk için uzaklara bakmıyoruz. Adım adım ilerleyeceğiz ve bizi nereye götüreceğine bakacağız" dedi.

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