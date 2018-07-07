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    Ve 135 milyon masada! Beşiktaş'ı uçuracak para

Beşiktaş'ın 3 yıldızına 135 milyon!

Beşiktaş'ta Babel, Quaresma ve Vida'ya 25.5 milyon euro teklif edildi. Siyah-Beyazlılar, 3 yıldız isim için rakamın daha da artmasını bekliyor.

Kaynak: Takvim
Beşiktaş'ın 3 yıldızına 135 milyon!
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07 Temmuz 2018 09:46
Beşiktaş'ta yıldız oyunculara teklif üstüne teklif geliyor. Siyah- Beyazlı yönetimin de kafası karışıyor.

Kara Kartal'la 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Portekizli yıldız Ricardo Quaresma'yı Çin kulüpleri transfer etmek istiyor. Yıldız oyuncu içn Beşiktaş'a 6 milyon Euro teklif edildi. 34 yaşındaki Quaresma'dan para kazanmak isteyen Siyah-Beyazlılar, Çin kulüplerinin rakamı daha da yukarı çekmesini bekliyor.

PARA KAZANMAK İSTİYOR

Kartal'ın Hollandalı Ryan Babel'i ise Brezilya Ligi'nin köklü ekibi Flamengo kadrosuna katmak istiyor. Beşiktaş ile olan sözleşmesi gelecek yıl sona erecek Babel için teklif edilen rakam ise 6.5 milyon Euro. Yönetim, zamlı yeni sözleşme isteyen Babel'in gelecek sezon kulübe para kazandırmadan gitmemesi için bu transfere sıcak bakıyor.

VIDA'DA RAKAM YÜKSELEBİLİR

Beşiktaş'ta Hırvat stoper Domagoj Vida'nın peşinde olan İngiliz kulüpleri de transferde ısrarcı...

Dünya Kupası'nda başarılı bir performans sergileyen Vida için 13 milyon Euro'yu gözden çıkaran İngilizler, gelecek cevabı bekliyor... Kara Kartal'ın 3 yıldızı için külüplerin masaya koyduğu rakam 135 milyon lira... Beşiktaş, rakamın biraz daha artması için beklemeye geçti. Özellikle Vida için rakamın daha da artacağı konuşuluyor.



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