Beşiktaş'ın 26 haftada yaşadıklarını ne kadar hatırlıyorsun?

Süper Lig'de Sergen Yalçın'ın takımın başına geçmesinin ardından çıkış yapan Beşiktaş'ı koronavirüs öncesinde ne kadar hatırlıyorsun? Testimize buyrun...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Beşiktaş'ın 26 haftada yaşadıklarını ne kadar hatırlıyorsun?
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06 Haziran 2020 19:41
Süper Lig'de teknik direktör Abdullah Avcı'nın ayrılığı sonrasında Sergen Yalçın'ın takımın başına geçmesiyle birlikte oynadığı futbolla beğeni toplayan Beşiktaş'ı ne kadar iyi hatırlıyorsun?Testimiz biraz zor ancak 10/10 yapmana engel değil...


 
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