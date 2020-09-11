Beşiktaş'ın 2. yardım gecesinde 1.5 milyon TL toplandı!

Beşiktaş'ın Bırakmam Seni kampanyasında toplanan bağışın miktarı açıklandı.

Haber; Akşam
Beşiktaş'ın 2. yardım gecesinde 1.5 milyon TL toplandı!
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11 Eylül 2020 12:25
Beşiktaş'ın geçtiğimiz haftalarda Kanal D ekranlarında ilkini düzenlediği Bırakmam Seni yardım kampanyası kapsamındaki 'Ödül Senin' gecesi büyük ses getirmişti.

150 bin SMS'in atıldığı ve iş adamlarının katıldığı gecede tam 80 milyon TL'lik dev bir bağış toplanmıştı.

Bu gecenin ikincisi önceki akşam düzenlendi ve kulübün sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı.

Toplam 500 bin kişinin izlediği yayınlar sonucunda SMS'ler dahil 1.5 milyon TL toplanıldığı gelen haberler arasında.



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