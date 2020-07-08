Beşiktaş'ın 19'luk futbolcusu şans bekliyor

Beşiktaş'ta 19 yaşındaki Kerem Kalafat, diğer arkadaşları gibi şans bulmayı bekliyor.

Beşiktaş'ın 19'luk futbolcusu şans bekliyor
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08 Temmuz 2020 13:15
Beşiktaş'ın altyapısından A Takım'a yükselen Kerem Kalafat, Kayserispor mücadelesine yedek kulübesindeydi.

19 yaşındaki sağ bek "İnşallah ilerleyen zamanlarda Rıdvan ve Ersin gibi şans bulmayı diliyorum. Takım olarak iyi çalışıyoruz. Sergen hoca gençlere çok iyi yaklaşıyor. Ondan kendimize ne katsak bizim için kardır" şeklinde konuştu.

2001 doğumlu Kerem Kalafat, bu sezon U19 Elit Ligi'nde 19 maçta forma giydi ve takımına 1 gollük katkı sağladı. Kerem, ayrıca Beşiktaş'ın deplasmanda Wolverhampton ile oynadığı Avrupa Ligi maçında da sahaya çıktı.



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