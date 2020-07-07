Beşiktaş'ı yıkan Hasan: 'Pjanic ve Emre idollerim'

Kayserispor'un Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ettiği maçta 2 gol birden atan Hasan Hüseyin Acar, karşılaşmanın ardından TRT Spor'a konuştu.



Attığı frikik golü için konuşan 25 yaşındaki oyuncu, "İlk ortamı yaptığımda asist olmuştu, Arda Kardeşler düdüğü çalmadım dedi, ben de sinirlendim gol iptal oldu diye, Ersin'i önde de görünce kaleye vurmak istedim ve kaleye vurdum." dedi.



Pjanic ve Emre Belözoğlu'nu örnek aldığını da belirten Hasan Hüseyin, "Pjanic'i çok izliyorum, her maç izlerim. Yerli olarak Emre Belözoğlu'nu çok farklı bir yere koyuyorum, idol olarak görüyorum kendime." ifadelerini kullandı.



Bu sezon 20 maçta Kayserispor forması giyen orta saha oyuncusu, 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.



