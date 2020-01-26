Beşiktaş'ı isyan ettiren iki pozisyon!

Beşiktaşlı taraftarlar, Göztepe maçının hakemi Hüseyin Göçek'in kararlarını sert bir şekilde eleştirdi.

Haber; Sporx.com
Beşiktaş'ı isyan ettiren iki pozisyon!
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26 Ocak 2020 17:46
Süper Lig'de Göztepe ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmanın 75. dakikasında Necip Uysal ile Gassama arasında yaşanan pozisyon maça damga vurdu. Gassama ile girdiği mücadele sonrasında altı pas içerisinde yerde  kalan Necip Uysal penaltı bekledi ancak hakem Hüseyin Göçek "devam" dedi. Pozisyondan sonra VAR odası ile görüşen hakem Hüseyin Göçek, kararını bir kez daha teyit etti ve daha önceden başka bir pozisyon için durduğu oyunu hava atışıyla başlattı.

KURAL HATASI İDDİASI

Göztepe'nin 45+2. dakikada Celso Borges ile bulduğu 2. gol öncesinde Hüseyin Göçek'in verdiği bir karar da tartışmalara neden oldu.

Tyler Boyd'un sakatlığı için için oyunun durduğu an öncesinde topa son dokunan isim Beşiktaş'tan olmasına rağmen, oyunu durduran Hüseyin Göçek'in oyunu orta sahadan Göztepeli oyunculara topu vererek başlatmasının hatalı olarak öne çıktığı belirtildi.

Yeni kurallar gereği, oyun durduğunda pozisyon tekrar topun bulunduğu son yerden değil, topa sahip olan son takımın bulunduğu yerden, son oynayan takımın vuruşuyla başlıyor.

"KURAL HATASI BAŞVURUSU YAPARIZ"

Kural hatası yapıldığını ve TFF'ye başvuracaklarını kaydeden yönetici, "Kural hatası ile alakalı, topu bize vermesi gerekirken rakibe veriyor ve gol yiyoruz. Kural hatası için gerekli başvuruyu yaparız, herkes kural hatası diyor. MHK kural bilmeyen hakem için ne yapacak? Maç vermiş, vermemiş... Bu emekler heba olduktan sonra buna köklü bir çözüm gelmesi lazım" ifadelerini kullandı.

ERMAN TOROĞLU: "HAKEM HATASIDIR"

Pozisyonu A Spor ekranında değerlendirmesi istenen Erman Toroğlu, "Kimler çıkarıyor kural hatası iddialarını? Beşiktaş maçındaki bu tip işlerde kural hatası olmaz, hakem hatası olur. Bunları sallayanlar eski hakemlerdir, hakemlikleri de bir halt olmadıkları için böyle yaparlar.Gazetelerde öne mi geçmek istiyorlar acaba?" sözlerini kullandı.

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