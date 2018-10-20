Vida kırmızı kart cezalısı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Cumartesi günü Göztepe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.Bornova Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.Milli maç arasına 8. haftada Atiker Konyaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak giren siyah-beyazlı ekipte, sakatlığı bulunan Adriano Correia görev yapamayacak.Sırbistan Milli Takımı kampında sakatlandığı için İstanbul'a erken dönerek tedavisine başlanan Adem Ljajic'in durumu ise belirsizliğini koruyor. Ljajic'in durumuna maç saatinde karar verilecek.Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalısı Domagoj Vida, Göztepe deplasmanında görev yapamayacak.Siyah-beyazlı ekipte Ricardo Quaresma, Jeremain Lens, Caner Erkin ve Gary Medel ise Göztepe maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartı olan bu futbolcular Göztepe maçında da sarı kart görmeleri halinde 10. haftadaki Çaykur Rizespor maçında görev alamayacak.