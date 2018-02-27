Beşiktaş'a zaferi getiren Fenerbahçe maçı konuşması

1 / 33 27 Şubat Salı Beşiktaş manşetleri

Bayern Münih'e 5-0 yenilen ve 75 dakika da 10 kişi mücadele ederek yıpranmış bir şekilde Fenerbahçe derbisine çıkan Beşiktaş, herkesi yanıltarak ezeli rakibi karşısında son dakikaya kadar üstün bir oyun ortaya koyarak 3-1 galip geldi. Siyah beyazlıları bu zafere taşıyan saha için ve sahadışı birçok etmen var. Ama en önemli motivasyon unsuru teknik direktör Şenol Güneş'in devre arasında yaptığı konuşma oldu.Güneş, ilk yarıyı 1-0 geride bitiren oyuncularına, "Bu takım burada kimseye yenilmez. Şimdi çıkın ve bu maçı alın. Bu kaliteniz ve gücünüz var" dedi. İkinci başkan Ahmet Nur Çebi de, devre arasında soyunma odasına giden oyuncularına tek tek sarılıp, "Biz size inanıyoruz, bu maçı çevireceksiniz" diye moral verdi.1- Derbi öncesi iki gün hafif idman, iki gün de yoğun taktik çalışması yapıldı.2- Başkan Fikret Orman, tesislere giderek oyunculara güvenlerini gösterdi.3- Devre arası Güneş, Vodafone Park'taki yenilmezliği hatırlattı.4- Tribünler Benfica maçındaki gibi takımı çağırıp moral verdi.Böylece, soyunma odasına giden takımı Benfica maçındaki gibi geri çağıran tribünlerle başlayan moral motivasyon halkaları tamamlandı. Öte yandan hazırlık aşaması da derbide takımın fiziksel direnç göstermesini sağladı.Münih'te oynayan ama derbide cezalı olan Talisca ve Pepe'nin yanı sıra, son anda rahatsızlanan Oğuzhan'ın da yokluğunda takımda mecburi bir rotasyona gidilmişti. Şenol Güneş de Münih dönüşü çarşamba ve perşembe sadece hafif idmanlar yaptırdı.Cuma ve cumartesiyse tamamen taktik idmanlar üzerinde yoğunlaşıldı. Güneş, hafta boyunca da, "Stres yapmayın ve Fenerbahçe'yi gözünüzde büyütmeyin" diyerek, sendromu önledi. Başkan Fikret Orman ve ikinci başkan Ahmet Nur Çebi de, tesislere giderek takıma olan güvenlerini ortaya koydu.Ama her şey sahadaki performansla nihayete erecekti. İlk yarım saat önde basan ve 1-0 öne geçen F.Bahçe'ye karşı Güneş'in yaptığı hamleler maçı çeviren en önemli etmenler oldu. Güneş, önce Medel'i stopere çekerek geriden çıkışları kolaylaştırdı. Adriano'yu da sol öne atan Güneş, Tosic'i sol beke çekip, Babel'i de Love'ın yanına koyarak dizilişi 4-4-2'ye çevirdi.İkinci devrenin hemen başında gelen beraberlik golü ile birlikte F.Bahçe de skoru koruma telaşına girdi.Şenol Güneş, Vida'yı çıkarıp Negredo'yu da oyuna sokarak "Beraberlik yetmez, galibiyet istiyorum" mesajı verdi. İkinci devrenin neredeyse tamamında oyunu Fenerbahçe sahasına yığan Beşiktaş, bulduğu 3 golle 3 puanı aldı ve şampiyonluk yarışına yeniden ortak oldu.