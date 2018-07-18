Beşiktaş'a yeni sağ bek adayı; Andy Najar...

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Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş'ın transfer gündemine sürpriz bir isim girdi. Belçika basınının iddiasına göre siyah beyazlıların radarındaKariyerini 5 sezondur Anderlecht'te geçirenancak bu konuda henüz resmi bir girişimin olmadığı bildirildi. Takım içi dengeler ve yaşanan ekonomik sıkıntı sebebiyle sağ bekte Gökhan Gönül - Dorukhan ikilisinin performansını uzun süreli değerlendirme kararı alan Şenol Güneş ilerleyen günlerde transfer için yeni kararını verecek.Sağ bekin yanı sıra sağ kanatta da oynayabilen Najar, Anderlecht'te 134 maça çıkarken, 14 gol atıp 14 de asist yapma başarısı gösterdi. Bonservis bedeli 3 milyon euro olarak gösterilen 1.71 boyundaki oyuncunun 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyorTakım içi dengeler ve yaşanan ekonomik sıkıntı sebebiyle sağ bekte Gökhan Gönül - Dorukhan ikilisinin performansını uzun süreli değerlendirme kararı alan Şenol Güneş ilerleyen günlerde transfer için yeni kararını verecek.Beşiktaş'ın gündeminde daha önce Basel'den Mönchengladbach'a transfer olan Lang ve Lyon'dan Rafael de bulunuyordu