Beşiktaş'a yeni sağ bek adayı; Andy Najar...

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş'ın transfer gündemine sürpriz bir isim girdi. Belçika basınının iddiasına göre siyah beyazlıların radarında Anderlecht'ten Andy Najar var...
Kariyerini 5 sezondur Anderlecht'te geçiren 25 yaşındaki Honduraslı oyuncu için Beşiktaş'ın resmi teklifinin beklendiği ancak bu konuda henüz resmi bir girişimin olmadığı bildirildi. Takım içi dengeler ve yaşanan ekonomik sıkıntı sebebiyle sağ bekte Gökhan Gönül - Dorukhan ikilisinin performansını uzun süreli değerlendirme kararı alan Şenol Güneş ilerleyen günlerde transfer için yeni kararını verecek.
Sağ bekin yanı sıra sağ kanatta da oynayabilen Najar, Anderlecht'te 134 maça çıkarken, 14 gol atıp 14 de asist yapma başarısı gösterdi. Bonservis bedeli 3 milyon euro olarak gösterilen 1.71 boyundaki oyuncunun 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor
LANG VE RAFAEL OLMADI
Takım içi dengeler ve yaşanan ekonomik sıkıntı sebebiyle sağ bekte Gökhan Gönül - Dorukhan ikilisinin performansını uzun süreli değerlendirme kararı alan Şenol Güneş ilerleyen günlerde transfer için yeni kararını verecek.
Beşiktaş'ın gündeminde daha önce Basel'den Mönchengladbach'a transfer olan Lang ve Lyon'dan Rafael de bulunuyordu
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Kariyerini 5 sezondur Anderlecht'te geçiren 25 yaşındaki Honduraslı oyuncu için Beşiktaş'ın resmi teklifinin beklendiği ancak bu konuda henüz resmi bir girişimin olmadığı bildirildi. Takım içi dengeler ve yaşanan ekonomik sıkıntı sebebiyle sağ bekte Gökhan Gönül - Dorukhan ikilisinin performansını uzun süreli değerlendirme kararı alan Şenol Güneş ilerleyen günlerde transfer için yeni kararını verecek.
Sağ bekin yanı sıra sağ kanatta da oynayabilen Najar, Anderlecht'te 134 maça çıkarken, 14 gol atıp 14 de asist yapma başarısı gösterdi. Bonservis bedeli 3 milyon euro olarak gösterilen 1.71 boyundaki oyuncunun 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor
LANG VE RAFAEL OLMADI
Takım içi dengeler ve yaşanan ekonomik sıkıntı sebebiyle sağ bekte Gökhan Gönül - Dorukhan ikilisinin performansını uzun süreli değerlendirme kararı alan Şenol Güneş ilerleyen günlerde transfer için yeni kararını verecek.
Beşiktaş'ın gündeminde daha önce Basel'den Mönchengladbach'a transfer olan Lang ve Lyon'dan Rafael de bulunuyordu
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın