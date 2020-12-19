Beşiktaş'a yazılan golcü ayrılığı açıkladı

Avrupa'da ara transfer döneminin yaklaşmasıyla beraber birçok haber de gündeme gelmeye devam ediyor.



Çin Süper Ligi takımı Shandong Luneng forması giyen Graziano Pelle, takımının 2-0 kazandığı Federasyon Kupası finalinde 1 gol atarak zaferi getiren isimler arasında yer aldı.



Bu maç sonrasında Pelle, "Sezonu bitirmenin en iyi yolu" notuyla Instagram'dan bir paylaşım yaptı. Golcü futbolcunun paylaşımı da "Ayrılacak" yorumlarının yapılmasına yol açtı.



Hollanda basınının haberine göre; adı sık sık Süper Lig takımlarından Beşiktaş ile anılan Graziano Pelle, takımı Shandong Luneng'den ayrılmaya karar verdi.



Çin ekibiyle sözleşmesi 31 Aralık 2020'de sona erecek İtalyan futbolcu, yeni kontrata imza atmayacak ve bonservisini eline alacak.







