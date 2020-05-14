KADIN TAKIMI VE STAT DEVAM

HER YIL 7 MİLYON DOLAR

Vodafone'un, Beşiktaş Erkek Futbol Takımı'yla yaptığı sponsorluk anlaşmasının 1 yıllık opsiyonunu kullanmama kararı alması, 'İki markanın yolları ayrılıyor mu?' sorularını da beraberinde getirdi. Beşiktaş taraftarlarının bu gelişme üzerine büyük tepki gösterdiği Vodafone'un, Siyah-Beyazlı kulüple iş birliğinin devam edeceği öğrenildi.Futbol takımının son dönemde yaşadığı düşüş nedeniyle opsiyonu kullanmama kararı alan Vodafone'un, Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'na destek vereceği ortaya çıktı. Ligde maç eksiğine rağmen ikinci sırada yer alan kadın takımının bu destekle, daha önemli başarılara yelken açması planlanıyor. Vodafone'un stattaki isim hakkı sponsorluğu ise 2023 yılına kadar devam edecek.Siyah-Beyazlı ekiple daha önce yapılan anlaşma gereği Vodafone, Beşiktaş'a her sezon için 7 milyon dolar ödüyor. Bu ödemelerin güncel kur üzerinden yapıldığı ve herhangi bir sözleşme tadil talebinin gündeme gelmediği de öğrenildi.