Beşiktaş'a Vida ve Ljajic'ten indirim talebine son yanıt

Beşiktaş'ta maaşı yüksek isimlerden Domagoj Vida ve Adem Ljajic, yeni indirim teklifine cevap verdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'a Vida ve Ljajic'ten indirim talebine son yanıt
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07 Aralık 2020 08:25
Beşiktaş'ın mevcut kadrosunda en fazla maaşı kazanmalarına rağmen takıma verdikleri katkı beklentilerin çok altında kalan Adem Ljajic ve Domagoj Vida için yeni görüşmeler yapıldı.

Yönetim, kulüpten 3 milyon 250 bin Euro kazanan Ljajic ve 3.4 milyon Euro gelir elde eden Vida'nın menajerleriyle yaptığı toplantılarda indirim talebini yineledi. Ancak iki taraftan da olumsuz yanıt aldığı bildirildi.

Öte yandan kulüple sözleşmesi devam eden oyuncuların, ara transferde de ayrılık gibi bir düşüncelerinin bulunmadığı belirtildi.



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