Yeni sezon hazırlıklarına Slovakya'da devam eden, Macaristan 2. Lig ekibile oynadığı hazırlık maçındaberebere kaldı.Beşiktaş, 31. dakikadae'ın attığı golle öne geçerken 82. dakikada Petnehazi'nin yediği gole engel olamadı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.Beşiktaş'ta Love'ın attığı golün asisti ise uzun bir sürenin ardından formasına kavuşan Gökhan Töre'den geldi.Beşiktaş, Siofok maçına Utku, Gökhan Gönül, Fatih, Mitrovic, Caner, Necip, Dorukhan, Lens, Gökhan Töre, Love ve Larin 11'i ile başlarken yeni transfer Dorukhan Toköz, ilk kez Beşiktaş forması giydi.