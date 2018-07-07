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Beşiktaş'a Vagner Love'ın golü yetmedi

Beşiktaş, yeni sezon çalışmaları kapsamında yaptığı ilk hazırlık maçında Siofok ile 1-1 berabere kaldı.

Kaynak: Sporx.com
Beşiktaş'a Vagner Love'ın golü yetmedi
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07 Temmuz 2018 20:42
Yeni sezon hazırlıklarına Slovakya'da devam eden Beşiktaş, Macaristan 2. Lig ekibi Siofok ile oynadığı hazırlık maçında 1-1 berebere kaldı.

Beşiktaş, 31. dakikada Vagner Love'ın attığı golle öne geçerken 82. dakikada Petnehazi'nin yediği gole engel olamadı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

ASİST GÖKHAN TÖRE'DEN GELDİ

Beşiktaş'ta Love'ın attığı golün asisti ise uzun bir sürenin ardından formasına kavuşan Gökhan Töre'den geldi.

YENİ TRANSFER DORUKHAN İLK KEZ...

Beşiktaş, Siofok maçına Utku, Gökhan Gönül, Fatih, Mitrovic, Caner, Necip, Dorukhan, Lens, Gökhan Töre, Love ve Larin 11'i ile başlarken yeni transfer Dorukhan Toköz, ilk kez Beşiktaş forması giydi.

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