Yeni sezon hazırlıklarına Slovakya'da devam eden Beşiktaş, Macaristan 2. Lig ekibi Siofok ile oynadığı hazırlık maçında 1-1 berebere kaldı.
Beşiktaş, 31. dakikada Vagner Love'ın attığı golle öne geçerken 82. dakikada Petnehazi'nin yediği gole engel olamadı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.
ASİST GÖKHAN TÖRE'DEN GELDİ
Beşiktaş'ta Love'ın attığı golün asisti ise uzun bir sürenin ardından formasına kavuşan Gökhan Töre'den geldi.
YENİ TRANSFER DORUKHAN İLK KEZ...
Beşiktaş, Siofok maçına Utku, Gökhan Gönül, Fatih, Mitrovic, Caner, Necip, Dorukhan, Lens, Gökhan Töre, Love ve Larin 11'i ile başlarken yeni transfer Dorukhan Toköz, ilk kez Beşiktaş forması giydi.
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Beşiktaş, 31. dakikada Vagner Love'ın attığı golle öne geçerken 82. dakikada Petnehazi'nin yediği gole engel olamadı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.
ASİST GÖKHAN TÖRE'DEN GELDİ
Beşiktaş'ta Love'ın attığı golün asisti ise uzun bir sürenin ardından formasına kavuşan Gökhan Töre'den geldi.
YENİ TRANSFER DORUKHAN İLK KEZ...
Beşiktaş, Siofok maçına Utku, Gökhan Gönül, Fatih, Mitrovic, Caner, Necip, Dorukhan, Lens, Gökhan Töre, Love ve Larin 11'i ile başlarken yeni transfer Dorukhan Toköz, ilk kez Beşiktaş forması giydi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın