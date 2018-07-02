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Beşiktaş'a Uruguaylı sağ bek! O isim Varela

Guillermo Varela için Beşiktaş'ın transfer operasyonu! Tecrübeli sağ bek için maliyet raporu isteyen Beşiktaş, Uruguay kulübünden, "Değerini belirlemek için aceleci değiliz. Dünya Kupası sonrasında konuşalım" cevabını aldı. Yönetim, bu gelişme sonrasında beklemeye geçti.

Kaynak: Fanatik
Beşiktaş'a Uruguaylı sağ bek! O isim Varela
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02 Temmuz 2018 08:57
Beşiktaş'ta Guillermo Varela gelişmesi! Yeni sezon öncesinde sağ bek hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Siyah-Beyazlılar, son olarak gündemine kulübe menajerler aracılığıyla önerilen Guillermo Varela'yı almıştı. 25 yaşındaki futbolcunun temsilcisine olumlu yanıt verip görüşmelere başlayan Beşiktaş Yönetimi, deneyimli isim ve kulübü Penarol'den de maliyet raporu istemişti. Uruguay Milli Takımı'nın önceki akşam Portekiz'i 2-1 yenip turnuvada çeyrek finale kalmasının ardından Penarol'ün, Siyah- Beyazlılar'a, menajeri aracılığıyla, "Varela bizim için değerli bir futbolcu. Onu iyi bir teklif alırsak satabiliriz. Ancak değerini belirlemek için aceleci değiliz. Dünya Kupası sonrasında konuşalım" mesajını ilettiği kaydedildi.

Kupada 2 maçta görev yaptı

Uruguay Milli Takımı formasıyla Dünya Kupası'nda 2 karşılaşmada görev yapan Varela, sonrasında sağ bekteki yerini Martin Caceres'e kaptırmıştı. Deneyimli oyuncunun, Dünya Kupası Çeyrek Final turunda Uruguay'ın Fransa'yla oynayacağı karşılaşmada formasına geri dönmesi bekleniyor.

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