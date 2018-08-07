Beşiktaş'a transferde Napoli engeli!

'ın kaleci transferi listesinde bulunanveiçin devreye İtalyangirdi.Sezon başı Udinese'den 22 milyon euroya Alex Meret'i transfer eden ancak genç kalecinin kolunun kırılmasıyla büyük bir şansızlık yaşayan Napoli, kaleci transferi arayışına girerken Beşiktaş'a rakip oldu.Napoli'nin hem Mignolet hem de Ospina için bir yıllık kiralama teklifi yapacağı belirtildi.İki kalecinin de ismi Beşiktaş ile anılmış ancak Beşiktaş'ın herhangi bir resmi transfer teklifi olmamıştı.