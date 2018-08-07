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Beşiktaş'a transferde Napoli engeli!

Beşiktaş'ın yeni kaleci adayları arasında yer alan Simon Mignolet ve David Ospina'nın peşine Napoli düştü.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Beşiktaş'a transferde Napoli engeli!
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07 Ağustos 2018 22:34
Beşiktaş'ın kaleci transferi listesinde bulunan Simon Mignolet ve David Ospina için devreye İtalyan Napoli girdi.

Sezon başı Udinese'den 22 milyon euroya Alex Meret'i transfer eden ancak genç kalecinin kolunun kırılmasıyla büyük bir şansızlık yaşayan Napoli, kaleci transferi arayışına girerken Beşiktaş'a rakip oldu.

BİR YILLIK KİRALAMA TEKLİFİ

Napoli'nin hem Mignolet hem de Ospina için bir yıllık kiralama teklifi yapacağı belirtildi.

İki kalecinin de ismi Beşiktaş ile anılmış ancak Beşiktaş'ın herhangi bir resmi transfer teklifi olmamıştı.

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