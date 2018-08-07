Beşiktaş'a transferde Napoli engeli!

Beşiktaş'ın kaleci transferi listesinde bulunan Simon Mignolet ve David Ospina için devreye İtalyan Napoli girdi.
Sezon başı Udinese'den 22 milyon euroya Alex Meret'i transfer eden ancak genç kalecinin kolunun kırılmasıyla büyük bir şansızlık yaşayan Napoli, kaleci transferi arayışına girerken Beşiktaş'a rakip oldu.
BİR YILLIK KİRALAMA TEKLİFİ
Napoli'nin hem Mignolet hem de Ospina için bir yıllık kiralama teklifi yapacağı belirtildi.
İki kalecinin de ismi Beşiktaş ile anılmış ancak Beşiktaş'ın herhangi bir resmi transfer teklifi olmamıştı.
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Sezon başı Udinese'den 22 milyon euroya Alex Meret'i transfer eden ancak genç kalecinin kolunun kırılmasıyla büyük bir şansızlık yaşayan Napoli, kaleci transferi arayışına girerken Beşiktaş'a rakip oldu.
BİR YILLIK KİRALAMA TEKLİFİ
Napoli'nin hem Mignolet hem de Ospina için bir yıllık kiralama teklifi yapacağı belirtildi.
İki kalecinin de ismi Beşiktaş ile anılmış ancak Beşiktaş'ın herhangi bir resmi transfer teklifi olmamıştı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın