'ın kaleci transfer listesinde yer alan'e'nın talip olduğu iddia edildi.İngiliz SKY Sports, Barcelona'nın Liverpool'da 3. kaleci konumuna düşen Belçikalı kaleciyi transfer etmek için girişimlere başlayacağını belirtti.Barcelona'da Marc-Andre ter Stegen kaleyi korurken yedek kaleci olarak Jasper Cillessen görev alıyor.Simon Mignolet'in menajeri Nico Vaesen, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ''Mignolet ile sadece Beşiktaş ilgilenmiyor. Birçok takım, Mignolet ile ilgileniyor. Ancak Mignolet'in Liverpool ile uzun bir sözleşmesi bulunuyor. Teklifler somutlaşmaya başladığında neler olacak göreceğiz.'' sözlerini kullanmıştı.Geçen sezon Liverpool'da kaleyi kaptıran 30 yaşındaki kaleci Premier Lig'de 19 maça görev alırken 24 gol yedi, 7 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı.