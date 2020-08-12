Beşiktaş'a toplu dava!

Yeni sezon için transfer çalışmaların sürdüren Beşiktaş dün şok üstüne yok yaşadı. Vagner Love ve Loris Karius, Beşiktaş için sportif ceza talebinde bulunurken, Guti, Kagawa ve Talisca'nın menajerleri de ödemeler için FIFA'ya başvurdu.

Haber; Sporx.com
Beşiktaş'a toplu dava!
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12 Ağustos 2020 11:00
Yeni sezon için transfer çalışmaların sürdüren Beşiktaş dün şok üstüne yok yaşadı. Vagner Love ve Loris Karius, Beşiktaş için sportif ceza talebinde bulunurken, Guti, Kagawa ve Talisca'nın menajerleri de ödemeler için FIFA'ya başvurdu.

Konularla ilgili olarak ise Beşiktaş'tan dün açıklama geldi. Açıklamada Vagner Love ile Loris Karius'un 31 Aralık 2019 öncesi tüm alacaklarının ödendiği diğer alacakların ise mahkemede olduğu belirtildi.

FIFA, Karius'a 425 bin 500 euro'luk borcu olduğunu teyit etmiş olup yargılama sürecinin devam ettiği de ifade edildi. Love için ise 65 bin Euro ana alacak, 91 bin euro da ceza ödenme riskinin bulunduğu açıklandı.



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