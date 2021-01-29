Beşiktaş'a sürpriz Vida teklifi

Serie A ekibi Parma'nın Domagoj Vida için Beşiktaş'a 2,5 milyon euro teklif ettiği belirtildi.

, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'a sürpriz Vida teklifi
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29 Ocak 2021 23:20
Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida'ya sürpriz bir transfer teklifi olduğu ortaya çıktı.

A Spor'un haberine göre Domaogoj Vida için İtalya'nın Parma kulübünün Beşiktaş'a 2.5 milyon euroluk teklif yaptığı belirtildi. Yapılan resmi teklife Beşiktaş yönetiminin olumsuz yanıt vereceği, transfer döneminin son günlerinde yerini doldurmanın zor olacağı ve kadroyu bozmamak adına Parma'ya ret yanıtı iletileceği belirtildi.

Beşiktaş'ta savunmanın kritik isimlerinden olan Hırvat Milli futbolcu Vida, bu sezon çıktığı 15 Süper Lig maçında 2 de gol kaydetmişti.



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