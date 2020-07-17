Beşiktaş'a sürpriz orta saha: Henriksen

Beşiktaş'ta orta sahaya yapılacak rotasyon için yeni bir isim daha gündeme geldi.



Teknik direktör Yalçın'ın verdiği listede yer alan Markus Henriksen'in Hull City ile sözleşmesini feshetmesi üzerine, Beşiktaş yönetimi harekete geçti.



Menajerinden Beşiktaş'ta oynamak için taleplerini öğrenmek istedi. Gelecek cevaba göre Beşiktaş yönetimi Henriksen konusunda hamlesini yapacak.



Markus Henriksen, 2019/2020 sezonunda Championship'te 4 maçta forma giydi.



