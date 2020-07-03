Beşiktaş'a sürpriz öneri; Victor Moses

Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Beşiktaş'a, menajerler sürekli oyuncu önermeye devam ediyor. Son olarak Inter'in bonservisini almamaya karar verdiği Victor Moses menajeri tarafından siyah-beyazlılara teklif edildi.



Geçen sezon devre arasında Fenerbahçe'ye gelen ve bu sezon devre arasında Serie A'nın yolunu tutan Nijeryalı oyuncu için son kararı Sergen Yalçın'ın vereceği bildirildi.



Chelsea'nin kadrosunda istemediği Moses'ın menajeri tarafından Beşiktaş'ın dışında birkaç farklı takıma daha önerildiği bildirildi.



Victor Moses, Inter'de 12 maça çıkarken 3 asistle oynadı. Fenerbahçe'de ise 23 maçta 5 gol atarken 2 asist yaptı.



