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Beşiktaş'a sürpriz 10 numara; Paqueta

Beşiktaş, Flamengo'nun 20 yaşındaki genç yeteneğini kiralamak adına düğmeye bastı.

Kaynak: Sözcü
Beşiktaş'a sürpriz 10 numara; Paqueta
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20 Aralık 2017 11:19
Beşiktaş, Flamengo'nun 20 yaşındaki genç yeteneğini kiralamak adına düğmeye bastı.

Başkan Fikret Orman'ın geçen aylarda çıktığı Brezilya seferinde yaptığı görüşmeler sonrası bu transfere devre arasında hız vermek istiyor. Bu sezonki çıkışıyla değerini yüzde 600 arttıran Paqueta'nın tıpkı Talisca'da olduğu gibi iki yıllık kiralanması gündemde.

Valencia da istiyor

Beşiktaş kurmayları, genç sambacıyı iki yıllık süreçte takımın yıldızı yapmak ve daha sonra bonservisini almak istiyor. Satın alma bedeline 7-10 milyon Euro arasında bir rakam yazdırmayı planlayan siyah beyazlılar, görüşmeleri bir sonraki aşamaya taşıdı.

Flamengo altyapısından yetişen, ilk profesyonel sezonunda büyük sükse yaratan futbolcunun peşinde başka Avrupa kulüpleri de bulunuyor. Özellikle Valencia'nın bu futbolcu üzerinde bir süredir çalışma yaptığı biliniyor. Beşiktaş, bu yüzden elini çabuk tutmak amacında.

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