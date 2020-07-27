Beşiktaş'a son ihtar Enzo Roco'dan geldi

Şilili stoper Enzo Roco, pandemi döneminden 3 aylık alacağı olan 400 bin Euro için siyah-beyazlı kulübe ihtarname yolladı

Haber; Sabah
Beşiktaş'a son ihtar Enzo Roco'dan geldi
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27 Temmuz 2020 10:47
Beşiktaş'ta futbolcuların ihtar yağmuru sürüyor... Siyah-beyazlı kulübe daha önce Loris Karius ve Victor Ruiz, alacaklarını gerekçe göstererek ihtarname çekip FIFA'ya başvurmuş ve sözleşmelerini tek taraflı olarak feshetmişti.

Bazı yabancılar da aynı yolu izlemelerine rağmen ayrılık seçeneğini kullanmamıştı. Kara Kartal'a ihtar çeken son isim ise Enzo Roco oldu. Şilili stoper, pandemi döneminde (Mart, nisan, mayıs) 400 bin Euro alacağının ödenmesi için ilk resmi adımını attı.

1.3 milyon Euro maaşı olan ve gelecek sezon planlamasında yer almayan Roco'nun, Karius ve Ruiz'in yolundan gidip gitmeyeceği ise merak konusu.



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