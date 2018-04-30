Beşiktaş'a şok üstüne şok

Derbiyi kaybederek büyük yara alan Beşiktaş, sakatlıklardan yana da şanssız bir gece yaşadı. Geçen hafta oynanan Yeni Malatyaspor maçını kaçıran Kanadalı oyuncu Atiba, tedavisi tamamlanmadığı için dün oynayamadı. Karşılaşmanın 20. dakikasında net bir pozisyondan yararlanamayarak saç baş yolduran Negredo sakatlanarak 34. dakikada yerini Lens'e bırakırken, Pepe ise 61. dakikada aldığı darbeyle oyuna devam edemedi ve yerine Vida girdi.Sakatlanan Negredo'nun yerine oyuna giren Lens, kötü performansıyla taraftarları çıldırttı.Galatasaray ile Beşiktaş arasında Süper Lig'de oynanan son 26 maçın 25'inde ilk golü atan takım yenilmedi.G.Saray kariyeri öncesinde Inter ile çıktığı son 80 maçında 2 asist yapabilen Nagatomo, sarıkırmızılı ekip ile 13. maçında 3. asistine imza attı.Süper Lig'de şu ana kadar 70 gol atan Galatasaray, son 12 sezonda ilk 31 haftalar itibarıyla en yüksek gol sayısına ulaştı.