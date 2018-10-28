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Beşiktaş'a sakatlardan 1 iyi 3 kötü haber!

Beşiktaş'ta Adriano'nun iyileştiği ve Şenol Güneş'in görev vermesi halinde Çaykur Rizespor'a karşı oynayabileceği açıklandı.

Kaynak: Sabah
Beşiktaş'a sakatlardan 1 iyi 3 kötü haber!
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28 Ekim 2018 04:39
Takımdaki eksikler nedeniyle son maçlarına ideal kadrosuyla çıkamayan Beşiktaş'ta Adriano'nun iyileştiği ve Şenol Güneş'in görev vermesi halinde Çaykur Rizespor'a karşı oynayabileceği açıklandı.

Pepe, Ljajic ve Babel'in ise tedavilerinin devam ettiği ve yarınki karşılaşmaya yetişme ihtimallerinin çok az olduğu ifade edildi.

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ORMAN VE ADALI'DAN MOTİVASYON HAMLESİ

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın ikinci başkan Serdal Adalı ile birlikte Çaykur Rizespor maçı öncesi bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne giderek hem teknik heyete hem de futbolculara moral vereceği öğrenildi.

Siyah-beyazlı takımın dünkü antrenmanı ise Beşiktaş'ın A takımdan sorumlu yöneticisi Ahmet Kavalcı izledi. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde 1.5 saat süren idman taktik ağırlıklı olarak gerçekleştirildi.

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