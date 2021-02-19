Beşiktaş'a Rıdvan Yılmaz müjdesi

Beşiktaş'ta Trabzonspor maçında sakatlanan Rıdvan Yılmaz'dan iyi haber geldi.

, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'a Rıdvan Yılmaz müjdesi
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19 Şubat 2021 11:07
Süper Lig'de bu haftayı bay geçecek Beşiktaş, bir futbolcusundan iyi haber geldi.

Siyah beyazlı takımın genç sol beki Rıdvan Yılmaz Trabzonspor maçında sakatlanmış ve uzun bir süre takımdan ayrı kalmıştı. Yakın zamanda takımla birlikte çalışmalara başlayacak genç futbolcu Denizlispor maçı kadrosuna alınacak.

Rıdvan Yılmaz'ın karşılaşmada oynayıp oynamayacağına ise doktorlar karar verecek.



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