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Beşiktaş'a Portekiz'den sağ bek transfer iddiası!

Sağ bek transferi arayışında olan Beşiktaş'ın Sporting Lizbon'un İtalyan sağ beki Cristiano Piccini ile ilgilendiği iddia edildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Beşiktaş'a Portekiz'den sağ bek transfer iddiası!
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01 Temmuz 2018 19:11
Yeni sezon öncesi kadrosuna bir sağ bek arayan Beşiktaş'ın Sporting Lizbon forması giyen 25 yaşındaki İtalyan futbolcu Cristiano Piccini ile ilgilendiği belirtildi.

İtalyan basınının iddiasına göre Piccini ile anlaşma sağlayan Beşiktaş, futbolcuyu İstanbul'a getirmeye hazırlanıyor.

BETIS'TEN SPORTING'E GELMİŞTİ

Fiorentina altyapısında yetişen ve ardından Real Betis'e transfer olan Cristiano Piccini, geçtiğimiz sezon Sporting'e transfer olmuştu.

1.89 boyu ile dikkat çeken 25 yaşındaki İtalyan sağ bek, geçtiğimiz sezon toplam 40 maça çıkarken 3 asist yaptı.

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