Yeni sezon öncesi kadrosuna bir sağ bek arayan'ınforması giyen 25 yaşındaki İtalyan futbolcuile ilgilendiği belirtildi.İtalyan basınının iddiasına göre Piccini ile anlaşma sağlayan Beşiktaş, futbolcuyu İstanbul'a getirmeye hazırlanıyor.Fiorentina altyapısında yetişen ve ardından Real Betis'e transfer olan Cristiano Piccini, geçtiğimiz sezon Sporting'e transfer olmuştu.1.89 boyu ile dikkat çeken 25 yaşındaki İtalyan sağ bek, geçtiğimiz sezon toplam 40 maça çıkarken 3 asist yaptı.