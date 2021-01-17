Beşiktaş'a Pato transferi önerisi

Beşiktaş'ın dünyaca ünlü yıldız Alexandre Pato'nun durumunu sorduğu öğrenildi.

Haber; Yeni Asır, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'a Pato transferi önerisi
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17 Ocak 2021 14:06
Beşiktaş'ın dünyaca ünlü yıldız Alexandre Pato'nun durumunu sorduğu öne sürüldü. Mandzukic'e teklif edilen rakamlara Brezilyalı yıldızın siyah-beyazlı formayı giyebilecek olması yönetimin hevesini kabarttı.

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin teknik direktör Sergen Yalçın'a, "Mandzukic'in beğenmediği paraya Pato gelmeye hazır. Eğer istersen temas kurabiliriz" dediği öne sürüldü. Kara Kartal'ın bu hafta içerisinde Pato ile ilgili son kararını vermesi bekleniyor.

 
 

 


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