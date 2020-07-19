"Beşiktaş'a para kazandırarak Avrupa'ya gideceğim"

Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, Fenerbahçe derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
'Beşiktaş'a para kazandırarak Avrupa'ya gideceğim'
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19 Temmuz 2020 23:49
Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 2-0 yendiği derbide yaptığı kurtarışlarla galibiyette pay sahibi olan gen kaleci Ersin Destanoğlu, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Derbi galibiyetiyle ilgili açıklama yapan Ersin Destanoğlu "Kazandığımız için mutluyuz" dedi.

"Hayallerin ne, Avrupa'ya gitmek istiyor musun?" sorusunu yanıtlayan Ersin Destanoğlu "Beşiktaş'ta uzun yıllar oynamak istiyorum. Önce Beşiktaş'ta oynayacağım sonra Beşiktaş'tan Avrupa'ya gideceğim. Ancak Beşiktaş'a para kazandırarak gideceğim." diye konuştu.



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