Beşiktaş'a ocak ayında sürpriz golcü!

Süper Lig'de 3 yıllık şampiyonluk hasretine son vermek isteyen ve bu doğrultuda kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş ara transfer çalışmalarına hız verdi.Siyah-beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda önceliği hücum hattına vermiş durumda.Bu bölge için Çin'de forma giyen eski yıldızı Anderson Talisca'yı gündemine aldığı konuşulan Beşiktaş için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.Çin basınına göre siyah-beyazlıların, Luneng Taishan'da forma giyen 35 yaşındaki forvet Graziano Pelle için temaslarda bulunduğu belirtildi. Oyuncu ile 1.5 yıllık anlaşmak isteyen siyah-beyazlıların 1 milyon euro önerdiği ancak menajerin rakamı düşük bulduğu ileri sürüldü.Beşiktaş'ın radarında olan Pelle için birkaç gün önce İtalyan medyasından Inter iddiası gündeme getirilmişti.Romelu Lukaku'nun yedeğini arayan mavi siyahlı İtalyan devinin Graziano Pelle'yi transfer listesine aldığı ve İtalyan oyuncunun tekrar Avrupa'ya dönmeyi planladığını belirten İtalyan basını, Inter'in yanı sıra Pelle'ye başkatalipler olduğunu da yazdı.