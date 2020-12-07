Beşiktaş'a müjdeli haber!

Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçında sakatlığı olan Josef de Souza ile cezası olan Cyle Larin, Alanyaspor ile oynanacak maçta sahadaki yerini alabilecek.

, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'a müjdeli haber!
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07 Aralık 2020 08:38
Ligde haftaya pazar günü Aytemiz Alanyaspor'la karşılaşacak olan Siyah- Beyazlılar, zorlu mücadele öncesinde 2 oyuncusuna kavuşacak. Sakatlığı sebebiyle Kasımpaşa maçının kadrosuna dahil edilmeyen Josef de Souza ve kart cezasını tamamlayan Cyle Larin, Alanya mücadelesinde forma giyebilecek.

Zaferin karşılığı 2 günlük izin...

Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup eden Beşiktaş, hafta sonunu izinli geçirecek. Bu doğrultuda dün dinlenen futbolcular, bugün de çalışma yapmayacak. Siyah- Beyazlı ekip, 12. haftada Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın öğle saatlerinde gerçekleştireceği antrenmanla başlayacak.



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