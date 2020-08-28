Beşiktaş'a Montero'dan kötü haber

İspanya ve Fransa'da iki stoper için pazarlıklarını sürdüren siyah-beyazlıların hedefi, transferi bir an önce noktalamak...

Haber; Sabah
Beşiktaş'a Montero'dan kötü haber
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28 Ağustos 2020 12:33
Beşiktaş'ta Başkan Çebi ve ekibinin, İspanya'da görüşmelerde bulunduğu Francisco Montero için büyük bir aşama kaydettiği, Atletico Madrid'le yapılan pazarlıklarda kilit noktanın zorunlu satın alma opsiyonu olduğu öğrenildi.

21 yaşındaki stoper için iki yıllık kiralama teklifinde bulunan Beşiktaş yönetimi, transfer önceliği talep ederken İspanyol kulübünün buna yanaşmadığı öğrenildi.

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