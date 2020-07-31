Beşiktaş'a Loris Karius'tan kötü haber

Koronavirüs nedeniyle Süper Lig'e verilen arada Beşiktaş ile yollarını ayıran Loris Karius'tan kötü haber geldi. UEFA, Alman kaleciyi haklı buldu. İşte detaylar...

Haber; Sabah
Beşiktaş'a Loris Karius'tan kötü haber
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31 Temmuz 2020 12:25
Beşiktaş'ta bir süre önce corona virüsü sebebiyle lige verilen arada, alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle sözleşmesini fesheden Alman kaleci Loris Karius'la ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Gazeteci Fatih Doğan'ın paylaştığı bilgilere göre UEFA, Beşiktaş'ı haksız buldu. Siyah-beyazlılar Karius'un alacakları tahsil edecek. Kulübe bununla ilgili yazı gönderildiği de ifade edildi.

Beşiktaş'a iki sezon önce Liverpool'dan kiralanan Alman kaleci, gösterdiği performansla taraftarlar tarafından oldukça eleştirilmişti.



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