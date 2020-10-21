Beşiktaş'a Loris Karius müjdesi geldi.



FIFA, lig bitmeden ayrılan Alman kalecinin, sezonun tümü için olan alacaklarını tahsil etme talebine olumsuz cevap verirken; oynamadığı 2.5 aylık dönemdeki maaşının Beşiktaş tarafından ödenmesinin haksız olduğuna karar verdi.



Ancak siyah-beyazlıları, Karius'un Süper Ligin tatil edildiği 15 Mart'a kadar olan döneme ait alacaklarını tamamlaması ön kararını verdi.



