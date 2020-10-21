Beşiktaş'a Loris Karius müjdesi

Geçtiğimiz sezon lig bitmeden Beşiktaş'tan ayrılan Karius için karar verildi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Beşiktaş'a Loris Karius müjdesi
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21 Ekim 2020 13:56
Beşiktaş'a Loris Karius müjdesi geldi.

FIFA, lig bitmeden ayrılan Alman kalecinin, sezonun tümü için olan alacaklarını tahsil etme talebine olumsuz cevap verirken; oynamadığı 2.5 aylık dönemdeki maaşının Beşiktaş tarafından ödenmesinin haksız olduğuna karar verdi.

Ancak siyah-beyazlıları, Karius'un Süper Ligin tatil edildiği 15 Mart'a kadar olan döneme ait alacaklarını tamamlaması ön kararını verdi.



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